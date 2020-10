Dall'Europa ai "centri del potere": il Coronavirus fa paura

(Teleborsa) - Oltredi Coronavirus accertati nel mondo (stando alle stime ufficiali) e più di unPersino dove sembrava che il peggio fosse alle spalle, da giorni ormai si assiste ad unai con i Governi costretti a correre, in fretta, ai ripari introducendoL'elenco è lungo, dapassando perdiventata zona di massima allerta, dove per i prossimi 15 giorni i bar resteranno chiusi. Aperti invece i ristoranti che dovranno però attenersi a unmesso a punti dagli esperti. Anche ain lockdown parziale, è tornato il divieto di allontanarsi dalla propria zona se non per motivi di lavoro o di salute.Intanto, boom di casi dinelIn 24 ore ne sono stati registratisecondo le cifre diffuse dal governo. Le vittime sono 19, secondo quanto riporta la Bbc.Preoccupa anche ildove il numero medio di nuove infezioni è stato di 2.103,3 al giorno tra il, segnando un aumento del 32% rispetto alla settimana precedente, secondo gli ultimi dati aggiornati dalle autorità sanitarie. In aumento anche iNon solo. Il Covid entra pesantemente anche nella vita delleSconvocate le commissioni Esteri e Bilancio, dopo che sono stati trovati positivi il sottosegretario agli Esteri Merlo e la deputata del Pd Lorenzin. Rinviata l’udienza della Corte Costituzionale fissata per il 6 ottobre, in attesa dell’esito dei tamponi dopo 4 contagi.Il virus non risparmia neppure lacon la Presidente von der Leyen che ha annunciato di essersi messa in autoisolamento perché entrata in contatto con una persona risultata positiva. La Commissione ha anche comunicato che hanno contratto il virus più di 150 persone dello staff del Governo europeo.