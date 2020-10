Finecobank, raccolta settembre in forte crescita

Finecobank

(Teleborsa) - Nel mese di settembre la raccolta netta disi conferma solida e robusta, raggiungendo 545 milioni di euro (+176% rispetto a 197 milioni di un anno fa) senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo.la raccolta netta ha totalizzato 6,4 miliardi, con una crescita del 46% rispetto a 4,3 miliardi raccolti nei primi nove mesi del 2019. Nonostante la stagionalità tipica del mese di settembre, l’asset mix vede la componente gestita attestarsi a € 268 milioni e l’amministrata a 147 milioni, mentre la raccolta diretta è 131 milioni.La crescita strutturale del brokerage, sostenuta dalla rivisitazione dell’offerta e ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma, ha visto i ricavi stimati per il mese di settembre salire a 18 milioni, +57% rispetto a un anno fa. Da inizio 2020 i ricavi stimati sono circa 179 milioni, +85% a/a."Il dato robusto relativo alla raccolta di settembre conferma il trend positivo anche per il terzo trimestre del 2020, dove emerge l’eccellente risultato della componente gestita che è raddoppiata rispetto allo stesso periodo di un anno fa evidenziando la capacità della Rete di consulenti finanziari di intercettare le necessità dei clienti - dichiaradi Fineco -., in grado di proporre con tempestività nuovi prodotti particolarmente apprezzati in questa fase di mercato. Si conferma ancora una volta la crescita ormai strutturale del brokerage, grazie all'incremento della base di clientela interessata a interagire con i mercati e al costante aggiornamento della piattaforma con nuovi servizi e funzionalità".