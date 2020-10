In forte rialzo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Wall Street, con ilin rialzo dell'1,68%; sulla stessa linea, balzo dell', che archivia la giornata a 3.409 punti.Su di giri il(+2,25%); come pure, effervescente l'(+1,84%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,92%),(+2,27%) e(+2,09%).Tra i(+3,16%),(+3,08%),(+2,71%) e(+2,39%).Al top tra i, si posizionano(+7,13%),(+5,42%),(+4,56%) e(+4,47%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,11%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,86%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,53%.