Mise, i sottosegretari Manzella e Morani avviano "Cantiere PMI"

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi in videoconferenza la prima riunione di '', un'iniziativa delper elaborare, in confronto con le associazioni di categoria, proposte destinate allo sviluppo delle piccole e medie imprese.L’incontro è stato presieduto dai Sottosegretariche al termine hanno dichiarato: “I tavoli di lavoro previsti toccano argomenti centrali per il presente e il futuro del nostro Paese, come promuovere cultura di impresa nelle scuole e nelle università, nonché sostenere la transizione digitale e quella green. Lavoreremo, quindi, su proposte per rafforzare le filiere, sostenere la patrimonializzazione delle PMI, portare al loro interno competenze”, sottolineano i due Sottosegretari.“Particolare attenzione – hanno aggiunto i due sottosegretari del Mise – verrà data alla questione dell'assetto istituzionale, poiché è necessario dare alle PMI un peso organizzativo e amministrativo che rifletta il loro peso nell'economia italiana. Sono temi allineati alla strategia europea diper le PMI e alle indicazioni per il Next generation fund. Siamo pertanto convinti che questo spazio di lavoro - per il quale sono già in programma altri appuntamenti - porterà a breve ad una serie di proposte capaci di migliorare la vita delle piccole e medie imprese, aumentarne la produttività, affrontare alcuni nodi che ne limitano la performance nella attuale competizione globale".