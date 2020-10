Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,41%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,22%, portandosi a 3.416 punti.In lieve ribasso il(-0,45%); pressoché invariato l'(-0,06%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,59%),(+1,31%) e(+1,09%). Il settore, con il suo -0,61%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,33%),(+1,92%),(+1,84%) e(+1,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,50%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,10%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,05%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,81%.Tra i(+6,53%),(+4,11%),(+3,24%) e(+2,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,06%.Sensibili perdite per, in calo del 2,74%.In apnea, che arretra del 2,12%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,84%.