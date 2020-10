Positivo il Nikkei 225 segue la performance di Wall Street

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta positiva per le principali borse asiatiche, orfane della piazza di Shanghai rimasta chiusa per festività. I listini azionari d'estremo oriente proseguono nella fase di recupero, trainati dalla, la vigilia, in scia al miglioramento delle condizioni di salute del presidente americano Donald Trump, uscito dall'ospedale militare William Reed Medical Center, dove era ricoverato da venerdì scorso a causa della positività al Covid-19.Il listino dimostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,48%. Chiusa per festività anche la piazza di(+0,05%).In denaro(+0,72%); sui livelli della vigilia(+0,02%).Sale(+0,79%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per(+0,47%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,01%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,09%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,11%.Il rendimento per l'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento deltratta al 3,23%.