Rialzo controllato per le Borse europee

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,179. Lieve calo dell', che scende a 1.913,1 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,65%.Lieve calo dello, che scende a +129 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,78%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,61%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e composta, che cresce di un modesto +0,48%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,85%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 21.266 punti.Positivo il(+0,99%); pressoché invariato il(+0,01%).(+3,01%),(+2,72%) e(+2,71%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, i settori(-0,98%),(-0,77%) e(-0,53%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+6,46%),(+5,61%),(+5,49%) e(+5,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,22%.Affonda, con un ribasso del 2,86%.Crolla, con una flessione del 2,74%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,89%.di Milano,(+5,11%),(+4,93%),(+4,67%) e(+4,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,31%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,82%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,70%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,16%.