Scuola, Tfa sostegno: Anief avvia i ricorsi per l’accesso

(Teleborsa) - In attesa dei risultati delle prove preselettive per l', concluse lo scorso primo ottobre,in tale ambito. Il sindacato annuncia in una nota di aver attivato anche i ricorsi per far accedere alla prova scritta tutti coloro che otterranno un punteggio di almeno 18/30 alle preselettiva e tutti i docenti con almeno tre anni di servizio.Nel dettaglio,, sul portale Anief è possibile aderire ai ricorsi per l'accesso diretto ai corsi di specializzazione in soprannumero dei docenti con almeno tre anni di servizio su sostegno, per i quali al momento è previsto soltanto l’accesso diretto alle prove scritte senza preselezione; per l'accesso alla prova scritta dei docenti con almeno tre anni di servizio su posto comune/curricolare o misto sostegno/curricolare, per i quali oggi non è prevista alcuna esenzione dalla preselezione; per l'accesso alla prova scritta dei docenti che hanno ottenuto almeno 18/30 alle preselezioni, oggi esclusi perché i bandi prevedono l'ammissione alla prova scritta solo di un numero di aspiranti pari al doppio dei posti disponibili.