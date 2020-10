Appuntamenti e scadenze del 7 ottobre 2020

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) -Milano Design City 2020 - Progetto e innovazione, materia e prodotto di design. Due settimane di attività, incontri ed eventi2a conferenza internazionale RD20 - Giappone - ENEA rappresenterà l’Italia al summit mondiale sulle rinnovabili in Giappone. L'evento è dedicato alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili e si svolgerà in modalità onlineCina - Borsa di Shanghai chiusa per festivitàC20 Summit - G20 - Arabia Saudita 2020 - Il Vertice C20 è il più grande raduno virtuale di migliaia di leader della società civile e responsabili del cambiamento nel G20Made in Italy: The Restart – Il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid - L'evento, in diretta streaming, è nato dalla partnership tra Il Sole 24 Ore e il Financial Times per il rilancio dell'economia italiana a livello internazionale e del brand "Made in Italy". Intervengono i ministri De Micheli, di Maio, Franceschini, Patuanelli, Pisano, il Presidente di Confindustria Bonomi, il CEO e Direttore Generale Cassa Depositi e Prestiti Palermo, il Presidente Enel Crisostomo e il Direttore Generale di Agenzia Dogane e Monopoli Minenna e oltre 40 tra top manager e imprenditori che rappresentano l’eccellenza italianaSTAR Conference 2020 Fall Edition - Le società del segmento STAR di Borsa Italiana incontrano la comunità finanziaria italiana ed internazionale. L’evento, in formato interamente digitale, è organizzato da Borsa Italiana per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italiane. in formato interamente digitaleBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Rimesse verso l'estero degli immigrati in ItaliaParis Europlace online International Financial Forum - Il Forum Finanziario Internazionale, al quale Christine Lagarde interviene con uno speech pre-registrato, riunisce tutti gli stakeholder del settore finanziario per discutere sugli impatti economici dovuti alla crisi e per definire una strategia per la ripresa oltre a valutare il contributo dell'industria finanziaria con particolare attenzione alla finanza sostenibile e alla trasformazione digitale. FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteIstat - Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana - Settembre 2020Internet Governance Forum (IGF) Italia 2020 - L'internet governance, il ruolo del web per la ripartenza dell'economia, le nuove professioni nell'era digitale iniziative europee e internazionali, internet per la crescita sostenibile e l'economia circolare, sono questi alcuni dei temi al centro dell'evento condotto sotto l'egida delle Nazioni Unite, organizzato dal Sistema camerale italiano9.30 - MIT - Presentazione esiti del gruppo di lavoro sulla Roma-Pescara ferroviaria - Nella sede di Piazzale di Porta Pia 1 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro Paola De Micheli, insieme al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, all'AD di Ferrovie dello Stato Italiane, Gianfranco Battisti e all'AD di Rete Ferroviaria Italiana, Maurizio Gentile, presenterà alla stampa l'esito del gruppo di lavoro sulla linea ferroviaria Roma-Pescara15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto trimestrale sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema