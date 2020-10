Borsa di Tokyo chiude sulla parità. Asia resiste a terremoto Trump

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, a dispetto della performance negativa di Wall Streety, dopo il veto di Trump sui nuovi stimoli Sostanzialmente stabile, che archivia la sessione sui livelli della vigilia, con ila 23.422 punti ed il Topix in vantaggio di appena lo 0,11%.Chiude in rialzo(+0,89%), assieme a(+0,33%), mentre sono ancora chiuse perFra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta, sono in rialzo(+0,87%),(+0,48%) e(+0,16%), mentre appaiono deboli(-0,43%) e(-0,63%).Frazionalmente positiva(+0,65%);meglio fa la borsa di(+1,22%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 6 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,03%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,05%.Il rendimento dell'scambia allo 0,04%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,23%.