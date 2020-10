Coronavirus, Conte: contagi in risalita, da domani in vigore nuove misure

(Teleborsa) - Le nuove misure approvate oggi dal Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione dientreranno in vigore già da domani. Ad annunciarlo è stato direttamente il Presidentein un punto stampa organizzato di fronte a Palazzo Chigi."Abbiamo in tarda mattinata approvato un nuovoelaborato per affrontare questa nuova fase, c'è una risalita del", ha dichiarato il Presidente Conte"Abbiamo introdotto una misura più rigorosa per questa fase: led'ora in poi bisogna portarle con sé quando si esce di casa e indossarle in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento, ad esempio se si è isolati in campagna o in montagna. Per il resto la mascherina comunque va non solo portata ma anche indossata", ha aggiunto Giuseppe Conte.Il Presidente ha spiegato anche la ragione delle nuove misure – "vogliamo essere più rigorosi per evitare nuove misure restrittive per le" – e lanciato una "" per le case private: "anche in famiglia dobbiamo stare attenti. Se riceviamo amici e parenti stiamo attenti e manteniamo le distanze. Sono le situazioni in cui più si diffonde il contagio".Infine un ultimo chiarimento sulladell'emergenza: "Abbiamo ritenuto opportuno e necessario recuperare il rapporto trache avevamo costruito nella fase più dura: potranno adottare misure più restrittive ma saranno limitate nell'allentamento, salvo misure concordate con il ministro della Salute".