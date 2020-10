Covid, Stato emergenza prorogato al 31 gennaio

(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri ha prorogato alcon una delibera, lApprovata, nell’ambito del decreto legge Covid, una norma che proroga ilcon le norme anti-contagio ora in vigore alche sarebbero scadute oggi.C'è unal’obbligo di indossare leCome filtrato nelle scorse ore, entro ilil Governo adotterà un nuovo DPCM con le regole anti contagio. In dettaglio, l'obbligo consiste nel portare sempre con sé la mascherina e indossarla in tutti i luoghi chiusi (ad eccezione delle abitazioni private) e all’apertoVia libera anche delladopo il sì al Senato di ieri (con 138 voti favorevoli, 2 contrari e 12 astenuti, e l'assenza del centrodestra), alla risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni svolte ieri in aula dal ministro della salute Roberto Speranza sulle misure di contenimento del Covid19. I sì sono stati 253, i no 3, gli astenuti 17.In programma oggi alle 18fra Governo, Ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e quello per la salute Roberto Speranza, e le Regioni, le Province e i Comuni.