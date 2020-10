Marcolin Group apre una nuova filiale in Australia

(Teleborsa) -uno dei big mondiali del settore eyewear, un tempo quotata in Borsa, espande la propria presenza globale con. Marcolin realizza e distribuisce occhiali per marchi di primo piano come Adidas, Tom Ford, GCDS, Omega, BMW, Moncler.La sede australiana avrà undel marchio, dove è Marcolin è già presente con gli uffici di. La nuova apertura consentirà all'azienda di avere una presenza diretta nel mercato, fungendo da fulcro commerciale per l’intera rete di catene indipendenti e locali e occupandosi della distribuzione del portafoglio marchi.La sede, che, si trova nella, nel cuore di. L’edificio ospita anche uno showroom di nuova progettazione, spazi per il commerciale e un nuovo team dedicato al mercato locale.Con l’aggiunta di quella australiana, Marcolin Group dispone ora di una: in(Benelux, DACH, Francia, Italia, Paesi nordici, Portogallo, Spagna, Regno Unito),(Stati Uniti, Brasile),(Hong Kong, Singapore) e Australia (Sidney), 4 joint venture (Cina, Messico, Russia, UAE) e oltre 150 distributori partner internazionali.Il gruppo ha chiuso il 2019 con ricavi per 486,7 milioni di euro (+0,9% sul 2018) e un risultato netto negativo per 14,8 milioni di euro. La pandemia ha impattato le vendite di Marcolin, che nel primo semestre ha avuto ricavi per 142 milioni di euro, contro i 257 dello stesso periodo dell’anno scorso.