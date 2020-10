Mercury colloca 13,4% capitale Nexi. Titolo giù in Borsa

Nexi

(Teleborsa) -, pari al, ad un prezzo di, inferiore alle attuali quotazioni di mercato, per un controvalore diLa vendita è stata effettuata mediant. A seguito del closing il prossimo 9 ottobre, il veicolo formato daNexi, pari al, prima della prevista diluizione al 14% nella newco che nascerà dalla fusione con SIA.Mercuryle azioni residue entro sei mesi dal closing o per 3 mesi in caso siano accelerati i tempi della fusione. Il lock up verrà esteso di ulteriori 12 mesi sulla metà delle azioni rimanenti.Frattanto, ledopo il collocamento azionario. Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società attiva nei pagamenti elettronici. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 16,28 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 15,88. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 15,64.