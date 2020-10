Milano azzera le perdite col resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale sulla parità per i listini azionari europei che azzerano le perdite della giornata scommettendo sulannunciato nei mesi scorsi dal presidentenonostante il dietro front degli ultimi giorni. L'inquilino della Casa Bianca dopo aver annunciato che il pacchetto di aiuti sarebbe stato realizzato solo dopo il voto del 3 novembre, ha rettificato in parte l’annuncio lasciando spazio a una possibile manovra nelle prossime settimane.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,177. Lieve aumento dell', che sale a 1.887,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,88%, scendendo fino a 39,5 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,78%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,27%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 19.435 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 21.257 punti.(+2,08%),(+1,68%) e(+1,02%) in buona luce sul listino milanese.Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-2,49%),(-2,11%) e(-2,03%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+3,15%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,85%.Andamento positivo per, +1,38%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,36%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, -5,67%.Crolla, con una flessione del 4,20%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,72%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,48%.di Milano,(+8,17%),(+1,96%),(+1,94%) e(+1,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-4,29%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,17%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,82%.In caduta libera, che affonda del 3,21%.