Nuovi aiuti e varo Newco per rilancio Alitalia

(Teleborsa) - La crisi di Alitalia è stata aggravata e il progetto di rilancio, attraverso la creazione della Newco, ulteriormente ritardato dalla pandemia di, provocando la progressiva contrazione dei ricavi (2,2 miliardi negli ultimi 9 mesi) e lasciando in cassa solo 260 milioni di euro, incluso il contributo ricevuto a fine settembre di oltre 199 milioni. Lo ha detto il, in apertura della audizione alle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive.La situazione dell’azienda si è praticamente cristallizzata e lo stato di emergenza in cui versa è lo stesso che si registrava nel mese di maggio. Leogrande ha detto di attendere a breve ilLeogrande ha sollecitato pure la seconda parte del contributo da parte del Mise, a cui Alitalia ha presentato istanza lunedì scorso. Una misura di sostegno che la Commissione Europea ha dichiarato ammissibile entro il 2020. Va aggiunto che Alitalia ha rimborsato fino al 30 settembre scorso oltre 265 milioni in biglietti venduti per voli cancellati per l'emergenza Covid.Leogrande ha precisato che ci sono ottimi rapporti e piena sintonia con l'Amministratore Delegato di Alitalia, Fabio Lazzerini.