Brilla il mercato americano

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,91%; sulla stessa linea, balzo dell', che archivia la giornata a 3.419 punti.Balza in alto il(+1,88%); sulla stessa tendenza, su di giri l'(+1,78%).(+2,62%),(+2,47%) e(+2,22%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,12%),(+2,75%),(+2,68%) e(+2,53%).Altra i, si posizionano(+7,97%),(+5,69%),(+4,59%) e(+4,41%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,88%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,69%.Tentenna, che cede lo 0,55%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 823K unità; preced. 837K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. -0,3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,2%; preced. 1,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.