Coronavirus, FMI: lavoro da casa e distanziamento a lavoro le chiavi per sostenere l'economia

(Teleborsa) - Potenziare ile limitare al massimo isul luogo disono le chiavi individuate dalper sostenere l'economia e adattarla il più possibile al nuovo contesto dettato dalLe due raccomandazione dell'organizzazione economica internazionale sono contenute all'interno delche verrà presentato la prossima settimana in occasione delle assemblee autunnali.Secondo il report, intitolato "Il grande lockdown: analisi degli effetti economici", infatti, se ilè stato un importante fattore di recessione, ildeterminato dall'aumento dei contagi ha a sua volta contribuito in maniera determinante alla contrazione economica. Il principio evidenziato nello studio è stato quello secondo il quale che se le persone hannodi ammalarsi, questa ha un effetto rilevante nei loro comportamenti quotidiani spontanei."Se l'allentamento dei lockdown può portare a una, è probabile che l'attività economica resti sottotono fino a quando il rischio sanitario non sarà drasticamente calato", spiega il Fondo Monetario Internazionale nel suo studio. Calo del rischio che potrebbe essere realmente percepito solo quando verranno individuato undi comprovata efficacia. Fino a quel momento, gli Stati sono chiamati a "proteggere i più vulnerabili e trovare modalità per sostenere l'attività economica compatibili con il distanziamento sociale". Lavoro da casa, quindi, e contatti minimi sul luogo di lavoro.Infine, lo studio contiene anche unadella misura del: "possono ridurre drasticamente i contagi, specialmente se sono sufficientemente rigorosi e se vengono introdotti nella fase iniziale dell'epidemia. Pertanto, nonostante abbiano dei costi sul breve termine, i lockdown spianano la strada a una ripresa più veloce, consentendo di limitare la diffusione del virus e la necessità di autodistanziamento sociale nel tempo, eventualmente con un effetto positivo generalizzato sull'economia".