Giappone, la banca centrale migliora view economia in otto regioni

(Teleborsa) - La Banca centrale del Giappone ha aggiornato la sua visione sull'economia, in otto delle nove regioni del Paese, ma ha affermato che la ripresa dalla pandemia dista procedendo lentamente.Nel suo, l'equivalente giapponese del Beige Book della Federal Reserve, la Bank of Japan (BOJ) ha spiegato che solo l'isola di Shikoku deve ancora iniziare la ripresa dal forte rallentamento all'inizio di quest'anno.L'economia nell'area di Tokyo "ha iniziato a riprendersi" ma rimane "in una situazione grave" - si legge nel report -.In un discorso ai direttori delle filiali della BOJ , il governatoreha detto che il Paese sta uscendo da una severa recessione causata dal coronavirus e si avvia verso una ripresa moderata.