Motore P120C, Avio: successo per ultimo tiro a banco

(Teleborsa) -il primo ottobre 2020, per ladelduratoalfrancese (BEAP) operato dall(CNES). Questo- chiarisce la nota - svolto nella configurazione Ariane 6, apre la strada per lada parte dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Iltest, svolto il 13 luglio 2018, ebbe, così come l’ultimo, il 28 gennaio 2019.Il- co-sviluppato daa controllo congiunto, è un programma finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) -sarà equipaggiato conmentrene sarà equipaggiato con 4. Per tutti i team coinvolti in questo progetto questo successo rappresenta un grande orgoglio, visto che tutti i passi del processo di sviluppo si sono svolti regolarmente.Raggiunto al telefono da Teleborsa,, Amministratore Delegato di Avio, ha espresso soddisfazione per "ile lagenerata da questoche "rappresentano la milestone su cui faràtutta l’industria di lancio europea per il prossimo decennio. Il nostro stabilimento a Colleferro e gli impianti in Guiana Francese stanno vivendo un periodo di veloce trasformazione e forti investimenti inper permettere questo salto di qualità"."Desideriamononché ovviamente l’er aver messo a disposizione le risorse e le competenze fondamentali per portare avanti dei progetti industriali di così ampio respiro e che vedono collaborare tutta l’Europa nella transizione all’imminente rivoluzione nel settore dei lanciatori spaziali", ha concluso Ranzo.Per, Direttore dello Space Transportation Development in ESA "il test del motore P120C di oggi lo qualifica per il suo utilizzo su Ariane 6. Questa è la prova del duro lavoro e del sacrificio di tutti i team coinvolti, che hanno reso questo test possibile nonostante la crisi legata al COVID-19. QIl P120C - si legge nella nota - " rappresenta la fruttifera collaborazione trache comprende le aziende, le agenzie spaziali nazionali e l’ESA. Visti gli investimenti considerevoli richiesti per produrre motori a propellente solido, il P120C è un perfetto esempio di razionalizzazione, visto che equipaggerà sia Ariane 6 (in entrambe le configurazioni a 2 booster Ariane 62 e a 4 booster Ariane 64) e costituirà il primo stadio di Vega-C. In questo modo avverrà un utilizzo efficiente delle infrastrutture industriali in Europa e Guiana Francese, raggiungendo così gli obiettivi posti per i programmi Ariane 6 e Vega-C: o- Spinta massima di(475 tonnellate) edi 130 secondi. Consiste di duela prima è il case, costruito da Avio in fibra di carbonio (utilizzando la tecnologia del filament-winding del tessuto pre-impegnato di resina applicato in fogli in modo automatizzato). Larealizzato da ArianeGroup e costituito di diversi materiali compositi, incluso il carbon/carbon; ciò permette l’espulsione ad alta velocità dei gas a temperatura elevata (3,000°C) generati dal motore, generando spinta trasformando l’energia del gas in energia cinetica. L’ugello permette anche di essere orientato, con la possibilità di direzionare il lanciatore. Il caricamento del propellente e l’integrazione finale del motore avvengono in