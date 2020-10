WEF conferma: Covid ha cambiato percezione rischi globali

(Teleborsa) -, mettendo al centro quelli che minano la salute ed il benessere. E' quanto emerge dal consueto sondaggio annuale "Regional Risks for Doing Business 2020" del, realizzato in collaborazione conL'indagine, che offre un quadro globale e per i singoli paesi suidagli operatori economici, ha coinvolto 12.000 business leader in 127 paesi.Fra i primi cinque rischi percepitidagli operatori economici c'è in vetta la, seguita dall'ed, al terzo posto, dal, a pari merito cone/o bassi livelli occupazionali. Il tema dell'instabilità investe anche il, chiudendo la classifica., invece, è lapercepito per le attività economiche nei prossimi 10 anni, subito seguita dalle, passate dall'ultima alla seconda posizione rispetto ai dati dell'anno scorso. La crisi fiscale, che dominava la classifica 2019, è invece passata in terza posizione.Se è vero che i rischi nelle prime posizioni sono legati al contesto economico,emerge anche che i. Le(risalite di sette posizioni), gliestremi (+5), la perdita dellae il collasso degli ecosistemi (+8) e il mancato adattamento ai(+2) stanno destando sempre più preoccupazione. Scendono invece altri cambiamenti significativi, quali le catastrofi ambientali attribuibili all'uomo (perdono sei posizioni), il fallimento della pianificazione urbana (sceso di sette) e gli attacchi terroristici (-9)."La crisi COVID-19 ha messo in luce l’importanza della resilienza organizzativa", commenta, Head of Commercial Insurance di, spiegando che "le aziende devono adeguare la loro organizzazione ad un panorama di nuove minacce caratterizzato da cambiamenti significativi nel comportamento di clienti e lavoratori" e che vi sono "opportunità per coloro che sapranno adottare un approccio basato su una maggiore resilienza, preparazione e mitigazione di rischi, uno fra tutti il "cambiamento climatico".