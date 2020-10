Borsa Italiana, Gualtieri: "Da operazione vantaggi per investitori e imprese italiane"

(Teleborsa) - "con grandela sottoscrizione dell’che porterà all’ingresso di Borsa Italiana nel gruppocon l’importante presenza di investitori italiani nell’ambito del".Queste le parole die espresse dal Ministro dell’Economia e delle Finanze,, in merito alla decisione didi accettare la proposta ricevuta da Euronext, parlando di "nella strategia perseguita dal Governo di rafforzamento del nostro mercato di capitali in un contesto europeo, e avviene grazie a un’operazione che vedrà l’Italia in posizione centrale all’interno di un gruppo leader a livello internazionale. Investitori e imprese italianià e a nuove”."Il nostronel contesto del nuovo gruppo grazie a una adeguata rappresentatività dell’Italia nella governance di Euronext e una posizione di primo piano a livello industriale delle nostre infrastrutture di trading e post-trading. Borsa Italiana continuerà a rappresentare la sede di riferimento per la quotazione e la negoziazione in Italia delle nostre imprese che potranno beneficiare di un ampliamento del pool di liquidità a loro disposizione. Una particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo di programmi per facilitare l'accesso ai finanziamenti azionari e obbligazionari per le imprese.la piattaforma italiana dedicata alle aziendeche intendono avvicinarsi ai mercati finanziari, potrà beneficiare delle nuove sinergie di gruppo e proseguire così nell’importante missione di promuovere la finanza di mercato presso le nostre PMI", ha sottolineato il Ministro Gualtieri.acquisirà una posizione di leadership a livello europeo nella negoziazione di obbligazioni governative, con un’offerta comprendente l’intero ventaglio di titoli a reddito fisso. Ci saranno importanti benefici anche per quanto concerne il clearing and settlement. Cassa di Compensazione e Garanzia Spa, costituirà l’unica controparte centrale di proprietà del gruppo integrato divenendo nel tempo un pilastro fondamentale della strategia in ambito post-trading di Euronext. Monte Titoli S.p.A. si candida inoltre a divenire ilquale contributore chiave all'ambizione di creare un solido network di depositari centrali nel rispetto delle", ha concluso il Ministro.