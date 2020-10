Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. I mercati si trovano in bilico tra Covid ed elezioni americane.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,176. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.916 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 40,83 dollari per barile, con un calo dello 0,87%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,83% a quota +126 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,72%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, guadagno moderato per, che avanza dello 0,42%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,30%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,41% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 21.344 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,49%),(+0,97%) e(+0,73%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,82%),(-1,70%) e(-1,16%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,99%.Decolla, con un importante progresso del 2,64%.In luce, con un ampio progresso dell'1,88%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,86%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,93%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,04%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,69%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,67%.Tra i(+4,63%),(+2,82%),(+2,61%) e(+2,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,55%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,43%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,46%.In caduta libera, che affonda del 2,41%.