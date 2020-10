Coronavirus, Vergallo: terapie intensive in Campania e Lazio in sofferenza entro un mese

(Teleborsa) -del Centro-Sud in sofferenza entro un mese se la crescita deiproseguirà ai ritmi attuali. A lanciare l'allarme è il presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac),"Se l'andamento dei casi di infezione da SarsCov2 continuerà con i ritmi ed i numeri attuali, e senza misure di ulteriore contenimento, stimiamo che in meno di un mese le terapie intensive al Centro-Sud, soprattutto in, potranno andare in sofferenza in termini di posti letto disponibili", ha detto il presidente all'Ansa."Siamo molto preoccupati per le Regioni meridionali – ha aggiunto Vergallo – dove rileviamo una maggiorea far fronte ad un eventuale peggioramento della situazione".Per il presidente Vergallo la situazione che is sta delineando in questi giorni potrebbe essere l'inizio delladella pandemia e non l'onda lunga terminale della prima fase pandemica: "Questo ci preoccupa perché presuppone un ulteriore aumento dei".Alessandro Vergallo ha già sottolineato negli scorsi la necessità di assumere più anestetisti e rianimatori. Nelle strutture ospedaliere italiane sono già a lavoro inma secondo il presidente dell'Associazione c'è l'urgenza di assumere altriprofessionisti.