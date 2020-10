Europa tonica. Piazza Affari non si allinea

S&P-500

(Teleborsa) -, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Intanto, la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con l'che avanza dello 0,87%.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,54%. Sessione euforica per l', che mostra un balzo dell'1,62%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,29%.Lomigliora, toccando i +125 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,71%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,65%, eavanza dello 0,71%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 19.595 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 21.439 punti, sui livelli della vigilia.Consolida i livelli della vigilia il(0%); guadagni frazionali per il(+0,51%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,46%),(+2,36%) e(+1,47%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,57%),(-1,40%) e(-1,20%).di Milano, troviamo(+3,57%),(+3,01%),(+2,70%) e(+2,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,46%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,01%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,56%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%.del FTSE MidCap,(+4,69%),(+3,17%),(+2,28%) e(+2,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,12%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,46%.In caduta libera, che affonda del 3,01%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,58 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 3,2%; preced. -6,5%)03:45: PMI servizi Caixin (preced. 54 punti)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso -4,6%; preced. -7,4%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 2,5%; preced. 5,2%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 1,7%; preced. 3,8%).