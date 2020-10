Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, che è tornata a salire sull'attesa di nuovi stimoli, dopo l'apertura di Trmp allo sblocco delle trattative. Iltermina a 28.426 punti; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,80% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 3.447 punti.In frazionale progresso il(+0,42%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,63%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,78%),(+1,80%) e(+1,36%).Al top tra i(+5,98%),(+5,25%),(+3,06%) e(+2,24%).Al top tra i, si posizionano(+5,43%),(+4,87%),(+4,36%) e(+3,08%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,82%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,75%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,91%.