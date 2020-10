Next Generation EU, Cia: subito i fondi all’agricoltura, non manchi strategia

(Teleborsa) - L’agricoltura europea e italiana che ha dimostrato grande tenuta nel garantire ai cittadini il necessario approvvigionamento alimentare durante il, non sta uscendo indenne dalla crisi socio-economica causata dal Covid e ha estremo bisogno diimmediata dal 2021, come di una concreta strategia che ne sostenga l’utilizzo per rendere il settore realmente protagonista del cambiamento.fa così appello alla Commissione agricoltura del Parlamento Ue che lunedì prossimo, 12 ottobre, si esprimerà sulla possibilità di utilizzare da subito le risorse specifiche per il settore previste nel. Per Cia, dunque, come già sollecitato dallo scorso maggio, è necessario che iche l’Europa ha destinato allo Sviluppo rurale, vengano messi nelle disponibilità degli agricoltori già con le norme in vigore e non nel 2023 con la riforma dellacome precedentemente indicato dalla Commissione e ritenuto da Cia pericolosamente tardivo.Inoltre, secondo Cia, è altrettanto opportuno che le modalità di utilizzo della specifica liquidità da parte del, siano adeguatamente sostenute e orientate da una visione strategica strutturata, puntuale e lungimirante. In gioco, ricorda l'associazione in una nota, c’è la sopravvivenza sul mercato di tante imprese agricole e lo sviluppo del più ampio sistema economico europeo il cui futuro dovrà molto all’ingegno, alla capacità imprenditoriale, ma soprattutto alla spinta sugli investimenti da parte deie agroalimentari. Il settore deve cogliere da protagonista l’opportunità del cambiamento e fare propria l’urgenza di sostenibilità non solo economica, ma anche ambientale e sociale.A tal fine, precisa Cia, a supporto del comparto, deve crearsi una sinergia tra le risorse del Next generation EU, il Recovery Fund e ovviamente i fondi Pac previsti per il periodo transitorio, con lo scopo di traghettare l’agricoltura europea verso una nuova fase in cui, per far fronte alle sfide del, sarà fondamentale incentivare la dotazione tecnologica e digitale da parte degli agricoltori.