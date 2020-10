Cina, banca centrale interviene per frenare corsa Yuan

(Teleborsa) -per frenare la. La valuta cinese, infatti si è apprezzata molto rispetto al dollaro, che continua a mostrare segni di debolezza a causa delle politiche espansive della Fed.La, in particolare, è intervenuta con unrichieste alle banche per fronteggiare il rischio relativo ai, riducendole. In precedenza, infatti, le banche avevano l'obbligo accantonare il 20% delle loro riserve per fronteggiare i rischi legati ad alcuni contratti a termine su cambi, mentrequesto obbligo è saltato, rendendo quindi possibili contratti short sullo Yuan.La valuta cinese, raggiungendo i livelli più alti degli ultimi 12 anni nei confronti del biglietto verde.La banca centrale ha assicurato che "continuerà a garantire la flessibilità del tasso di cambio del RMB (renminbi) e a stabilizzare le aspettative di mercato, in modo da mantenere il tasso di cambio essenzialmente stabile a un livello di equilibrio flessibile".