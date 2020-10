Fisco, Commercialisti: l’Italia è il Paese più tassato d’Europa

(Teleborsa) -più alta del 5,8% rispetto alla stima ufficiale, che non tiene in considerazione, due voci che da sole rappresentano il, pari a 215 miliardi. Lo rivela lo studio "Analisi della pressione fiscale in Italia, in Europa e nel mondo. Struttura ed evoluzione dei principali indicatori di politica sociale", stilato dal Consiglio e dallaUn dato particolarmente importante è quello della, calcolato sulla base dei dati Istat, che nel 2019 è risultata, con una crescita di 0,3 punti rispetto al 2018. L’analisi rivela che la maggior parte delle famiglie non è ancora riuscita a recuperare locausato dalla, che ha visto aumentare la pressione fiscale italiana di 2,1 punti percentuali."Dopo l’ultimo pesante shock del 2012-2013 (+2,1%), nel quinquennio 2014-2018 si è verificato un significativo rientro (-1,7%)", spiega la Fondazione nazionale commercialisti, aggiungendo che questaprevalentemente le, mentre la, con un gettito pari asu un totale di 758,6 miliardi.Per quanto riguarda invece gli, l’Italia si colloca aisecondo gli indicatori Ocse: "terzo posto per dipendente single con il 48% e primo posto per dipendente sposato con due figli a carico con il 39,2%”.Nel contesto internazionale, larisulta essere. L’Italia si colloca infatti alnella graduatoria EU27 per quanto riguarda ilin rapporto al Pil, mentre si trova alper il gettito dell’“Nonostante l’eccezionale riduzione deltra il 2006 e il 2020, l’indicatore dicalcolato dalla banca mondiale per l’Italiarisultando tra i più elevati in Europa", aggiunge la Fondazione.Lo studio sottolinea inoltre che glimisurati dalla Banca mondiale sono risultati particolarmente: !Nella speciale classifica del Paying taxes 2020, l’Italia scende algravata dai tempi lunghi stimati per gli adempimenti fiscali e per le fasi successive di gestione dei rimborsi e delle verifiche fiscali".Infine, dall’analisi delper singola imposta emerge come le(su 88 voci totali desumibili dalle tabelle Istat) riescano a. Lo stesso dato era pari all’82,3% nel 1995. Si evidenzia perciò unadel prelievo tributario sulle imposte principali: "l', che nel 2019 è la prima imposta con 176,8 miliardi di euro di gettito, copre il 34,2% del totale (+2% sul 1995), l’, che è la seconda imposta per gettito con 111,8 miliardi di euro, copre il 21,6% del totale (+1,3% sul 1995). Insieme,del gettito tributario totale (+3,3% sul 1995)”.