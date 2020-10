Maltempo, allarme Coldiretti: 7 milioni di italiani in aree a rischio

(Teleborsa) -. Il bilancio dell'instabilità climatica viene tracciato dasu dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento alla nuova ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia.In pochi giorni sono stati registrati, infatti,fra nubifragi, grandinate, tornado e bombe d’acqua con conseguenti. L’allarme riguarda in particolare la, interessata da un’allerta arancione, mentre si registra allerta gialla ine sull'intero territorio di Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, e Sicilia."Il moltiplicarsi di eventi estremi è lacon una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo", spiega l'associazione degli agricoltori. Al momento sarebbero, sulla base dei dati Ispra.frane, alluvioni ed esondazioni di fiumi in una situazione di incertezza determinata dall’andamento meteorologico che condiziona la vita e il lavoro", specifica Coldiretti, aggiungendo "a questa situazione non è certamente estraneo il fatto che il territorio è stato reso più fragile dallae dall'che negli ultimi 25 anni ha fatto sparire oltre un quarto dellacon la superficie agricola utilizzabile in Italia che si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari".