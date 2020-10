Milano e Borse europee proseguono positive

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che proseguono positivi in attesa di una partenza presumibilmente positiva per Wall Street.Lieve calo dell', che scende a quota 1,18. Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +123 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,69%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,60%, resta vicino alla parità(+0,17%), e denaro su, che registra un rialzo dello 0,85%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,73%, consolidando la serie di otto rialzi consecutivi, avviata il primo di questo mese; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,65%, portandosi a 21.579 punti.Senza direzione il(-0,1%); buona la prestazione del(+0,91%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,67%),(+1,43%) e(+1,15%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-2,09%),(-1,24%) e(-0,84%).di Milano, si segnala(+5,84%).Bene anche(+2,53%),(+2,14%) e(+1,99%).La peggiore resta, che cede il 2,66%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,24%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,18%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.Tra i(+3,89%),(+3,79%),(+3,27%) e(+1,81%).In rosso, che ottiene -5,54%.Crolla, con una flessione del 4,05%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,93%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,47%.