Mobilità, T&E: auto elettriche triplicheranno la quota di mercato in Europa

(Teleborsa) - L’entrata in vigore degli standard europei sulle emissioni di CO2 per le auto, a partire dal 1° gennaio 2020, ha già ottenuto un primo risultato:. Il diffondersi della pandemia da Covid-19 non ha infatti scalfito le vendite di veicoli elettrici, che invece hanno registrato un’impennata.Lo evidenzia il nuovosecondo il quale le vendite di auto elettriche potrebbero raggiungere unanel 2020 ed al 15% nel 2021. Lo studio, relativo alle vendite nella prima metà del 2020, ha perciò dimostrato l'efficacia degli standard di CO2, ma allo stesso tempo prevede che lo. Questo a causa degli obiettivi Ue per il 2025 e il 2030, considerati troppo poco ambiziosi."Gli standard Ue, insieme agli incentivi per l'acquisto, stanno trainando anche il mercato italiano, così contribuendo all'obiettivo dei 6 milioni di elettriche al 2030 previsto nel piano nazionale energia e clima del Governo", ha dichiarato, direttrice per l'Italia di T&E. "Ora bisogna supportare una revisione ambiziosa della norma, per assicurare che il trend positivo continui anche dopo il 2021 e non sia vanificato dai target troppo deboli per il 2025 e il 2030".In particolare, l'analisi mostra come ilsiano tra i piùrispetto alle emissioni medie del nuovo venduto, sulla base delle loro vendite nella prima metà del 2020.Le case automobilistichemostrano ancora un, colmando il gap con soli 2g di CO2/km.Ancoradal rispetto degli standard europei i gruppi(5g),(7g-3g),(9g) e(13g). Questi infatti, per raggiungere il loro traguardo di conformità, dovranno adottare strategie di vendita di più veicoli ibridi plug-in o mettere in comune le emissioni con altre case produttrici (pooling).Emblematico, per quanto riguarda il mercato delle auto elettriche, è il: dal 6% delle vendite nel 2013 si è arrivati a quasi ilIn aumento anche le, con aumenti che arrivano alincoraggiate dalla clausola di flessibilità contenuta nel Regolamento Ue, in base alla quale la vendita di auto pesanti può offrire alle case automobilistiche obiettivi di CO2 meno stringenti.Unaè stata invece riscontrata nel fatto che la metà di tutte le auto elettriche vendute oggi sia rappresentata dalle, ovvero delleche raramente vengono alimentate con la corrente ed emettono in realtà dalle 2 alle 4 volte più CO2 rispetto a quanto dimostrino i test di laboratorio.Lo studio della T&E suggerisce, infine, all'Ue dila data di. "È indispensabile fissare una data per la fine della vendita di veicoli a combustione interna al massimo entro il 2035, come ha recentemente deciso la California" ha dichiarato Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club. "Rivolgiamo questa richiesta verso il nostro Governo, affinché possa orientare i consumatori e le imprese verso il futuro fatto di scelte per una mobilità sostenibile".