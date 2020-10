Nielsen, cresce il mercato pubblicitario

(Teleborsa) - Per il mercato pubblicitario arriva la tanto attesa inversione di tendenza. Dopo mesi di trend negativo e la crescita registrata a luglio, il mese di agosto mostra un incremento della raccolta del 7%.L'andamento del periodo cumulato dei primi otto mesi (gennaio-agosto) è ancora condizionato dagli effetti dele perde il 17,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. Se si esclude dalla raccolta web, la stimasul search, social, classified e dei cosiddetti OTT, l'andamento nei primi otto mesi si attesta a -22%."Seppur sia il mese storicamente meno attrattivo per gli investimenti pubblicitari, la raccolta ad agosto ha confermato il cambio di trend osservato già a luglio" - ha dichiarato. "Il terzo trimestre avrà sicuramente un rimbalzo tecnico positivo la cui entità dipenderà dalle performance che si sono verificate a settembre e che troveranno eventuale conferma nelle misurazioni di queste settimane. Come più volte ricordato molto dipenderà dal''autunno e dalla curva dei contagi che ha influenzato i mercati in Italia e nel mondo sino ad oggi". Allo stesso tempo - conclude Dal Sasso - "emerge ancora una sensazione di incertezza tra le aziende su come le istituzioni gestiranno la nuova fase dell'emergenza".In particolare, la raccolta pubblicitaria dellacresce ad agosto del 19,8% e chiude i primi otto mesi a -17,5%. Giù la: i quotidiani calano del 5,6% e i periodici del 31,9%; la perdita nel periodo gennaio-agosto è a doppia cifra, rispettivamente del -20,6% e del -40,1%. Si riduce il calo della raccolta pubblicitaria dellache registra una perdita dell'1% ad agosto e del 31,2% nel periodo cumulato. Per quanto riguardat, sulla base delle stime realizzate da Nielsen, ad agosto la raccolta dell'intero universo del web advertising, comprendente search, social, classified e OTT, segna una crescita del 12,4%, e porta la perdita del periodo cumulato a -9,1%. Ad agosto l'outdoor torna in positivo, grazie a una crescita del +11,4% (-49,5% gennaio-agosto).