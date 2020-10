A Wall Street si scatenano gli acquisti

Apple

(Teleborsa) -, che ha continuato a scommettere sul nuovo, mettendo da parte le ansie relative alla pandemia di Covid. A guidare il rally hanno contribuito i, in particolarealla vigilia della presentazione del nuovo iPhone.Ilchiude in aumento dello 0,88%; balzo dell', che archivia la giornata a 3.534 punti. Ottima la prestazione del(+3,09%); con analoga direzione, in netto miglioramento l'(+2,04%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,72%),(+2,42%) e(+2,15%).del Dow Jones,(+6,35%),(+3,22%),(+2,59%) e(+2,31%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,57%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,15%.(+6,35%),(+4,75%),(+4,27%) e(+4,17%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,12%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,69%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,94%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,86%.