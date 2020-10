Mediobanca, proxy Iss consiglia di votare lista CdA per rinnovo vertici

Mediobanca

(Teleborsa) - Il proxy advisor internazionale Iss consiglia agli azionisti didi votare per la lista di candidati presentata dal CdA uscente in occasione dell'assemblea che il 28 ottobre dovrà eleggere i nuovi vertici.La scelta - spiega il report di Iss - è motivata anche dalla volontà di consentire al fondo attivista Bluebell di ottenere rappresentanti nel board. Una vittoria della lista del CdA uscente - afferma Iss "lascerebbe solo due posti disponibili per le minoranza, consentendo a Bluebell di ottenere rappresentanza nel board pur limitando la sua influenza"."Questo tipo di rappresentanza aggiungerebbe due nuovi amministratori indipendenti che possono contribuire al dibattito strategico senza necessariamente segnalare il bisogno urgente di una deviazione nella direzione strategica".