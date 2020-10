NaDEF, Gualtieri: tra obiettivi riduzione debito tramite "percorso sostenibile"

(Teleborsa) - La "richiesta di scostamento che il Governo ha presentato è coerente con la conferma da parte della Commissione della General Escape Clause", cioè la sospensione temporanea del Patto di Stabilità,Lo ha detto il Ministro dell'Economiain audizione sulla NaDEF davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato precisando che "l'insieme delle misure contenute nella legge di Bilancio determinerà nel 2021 un'espansione fiscale valutabile in 1,3 punti percentuali di PIL, circa, che porteranno l'obiettivo di deficit al 7%. Tale espansione si andrà successivamente riducendo nel 2022 per consentire una graduale riduzione del deficit, puntando ad un miglioramento delLa scelta di far ricorso all'indebitamento, prosegue il Titolare del Tesoro, è"condivisa" dalla Commissione europea e dai principali organismi internazionali. Ma "ovviamente questo va collocato in una strategia di medio termine che deve avere tra i suoi obiettivi quello della(dal 158% quest'anno al 151,5% nel 2023)."Si tratta - ha puntualizzato - di unadi quella prevista nelle stime tendenziali, che però non dipende dal ricorso a manovre di consolidamento monstre da". Il Governo, ha ribadito, definisce una "traiettoria di diminuzione che a differenza di altri casi nel passato riteniamo particolarmente credibile perchè non basata su una promessa di unada realizzare sul lato delle entrate o della spesa o delle clausole di salvaguardia" ma invece su "unanche politicamente". "Questa sfida non va sottovalutata", è "importante per tutto il sistema Paese ed è una opportunità che non siha concluso.Parlando di, "il nostro- aggiunge Gualtieri - si basa su una riduzione della crescita nele quindi già sconta unche noi davamo per scontato in autunno. Nello scenario peggiore è incorporato un aumento molto forte dei contagi con restrizioni in Europa molto marcate che oggi non è"Per quanto riguarda gli anni successivi, la previsione macroeconomica continua ad assumere che la distribuzione di uno o piu' vaccini inizi entro il primo trimestre del 2021 e che a metà anno la disponibilità di nuove terapie e vaccini sia tale da consentire al Governo di allentare la gran parte, se non tutte, le