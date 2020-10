Nuovo DPCM, da feste private a stretta su movida: cosa cambia?

(Teleborsa) - Come aveva anticipato ilnella giornata ieri, a tarda notte, dopo aver ricevuto un riscontro dalle Regioni sul testo definitivo proposto dal Governo, è arrivata la doppia firma del- sul nuovocon le misure (saranno valide per) per contrastare lache nel nostro Paese è tornato a far paura.La novità principale è ile "a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni,Per le- matrimoni, comunioni, cresime e funerali - restano in vigore le regole dei protocolli precedentemente approvati, con l’unica aggiunta di un limite massimo di trenta persone per gli eventuali ricevimenti successivi. Novità emersa nelle ultime ore, per il mondo dellatorna il divieto di. Stop ale agli altri sport di contatto svolti a livello amatoriale.Confermata anchecon ristoranti e bar che dovranno chiudere alle 24. Dalle 21, però, sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all'aperto. Ancoraper sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso, mentreCapitolo: l'articolo 1 del dpcm stabilisce che "è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande". Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre "fortemente raccomandato" l'utilizzo dei dispositivi "anchPer gli spettacoli resta il limite dicon il vincolo di un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere. No a eventi che implichino assembramenti, e in cui non sia possibile mantenere le distanze. Libertà alle regioni e le province autonome che possono così stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delleResto centrale anche lo scon il Governo che chiede di incrementarlo. Non è, invece, previsto l'inserimento all'interno del nuovo dpcm della ripresa dellacome avevano proposto nel pomeriggio di ieri alcuni Governatori.