Serie A, offerta last minute di Fortress da 900 milioni

(Teleborsa) - Con un'offerta in extremistenta di prendere parte alla corsa per per i. Sul piatto ci sonoe la proposta non prevede la cessione di capitale da parte dellache rimarrebbe proprietaria dei diritti commerciali e autonoma nella loro gestione. Nel dettaglio – come riporta Milano Finanza – ai club andrebbero subito 500 milioni a fronte dei quali la media company emetterebbe strumenti finanziari partecipativi a favore del fondo che così avrebbe diritto a una quota fra il 3,5 e il 5% dei ricavi netti. Gli altri 400 milioni andrebbero invece a coprire il deficit di incasso relativo all'incasso minimo garantito di 1350 milioni di euro per cui la Serie A potrebbe avvalersi o meno di partner commerciali o di garanzie assicurative.Dopo lo slittamento della scorsa settimana oggiconvocata a Milano è chiamata a decidere sulla partita della media company ma, secondo quanto si apprende, l'– già esclusa lo scorso 9 settembre in quanto la proposta non possedeva le caratteristiche richieste dalla Lega – non verrà presa in considerazione. Nella scorsa Assemblea la Lega Serie A ha deliberato di proseguire e valutare solamente le offerte vincolanti delleSalvo ripensamenti sul tavolo dele delleoggi verranno, dunque, esaminati solo i piani legati a due partnership con la cessione rispettivamente del 10% e del 15% della nuova società. Da una parte la proposta del fronte(da molti addetti ai lavori data in vantaggio), dall'altra quella diLa media company verrà creata per gestire gli aspetti commerciali e i diritti tv del campionato e la questione vede in ballo cifre importanti per i bilanci dei club, in difficoltà a causa della prolungata assenza degli spettatori allo stadio. Nel'Assemblea di oggi oltre ai fondi si tratterà anche il bando per l'asta relativa ai diritti tv internazionali del triennio 2021/24, altro punto fondamentale per lo sviluppo della Serie A nei prossimi anni all'estero.