Trasporto aereo, collaborazione SITA-Safety Line per voli più sostenibili

(Teleborsa) -durante il volo grazie adsulla base di big data. È questo l’obiettivo della nuova, fornitore a livello globale di tecnologie per il trasporto aereo,, start up francese specializzata in soluzioni predittive per aerolinee e aeroporti."Noi di SITA continuiamo a cercare modi più intelligenti di utilizzare sia le nuove tecnologie che quelle già esistenti, e collaboriamo con i partner del trasporto aereo per rendere le operazioni delle aerolinee più efficienti e rispettose dell'ambiente", ha dichiarato l’amministratore delegato di SITA,Soddisfazione per questa nuova partnership è stata espressa anche dal fondatore e amministratore delegato della Safety Line,: "Siamo lieti di collaborare con SITA, perché piloti e compagnie aeree possano accedere facilmente alla nostra tecnologia intelligente attraverso il portfolio Digital Day of Operations di SITA FOR AIRCRAFT e lavorare per un'aviazione più sostenibile".Oggetto della collaborazione sono in particolare le, in cui si registra un maggior consumo di carburante, e, durante le quali il velivolo mantiene la medesima altezza. L’analisi è condotta con il supporto di unaPer la fase di crociera, i tre software di Safety Line - OptiSpeed, OptiDirect e OptiLevel - mostrano ai piloti l'impatto delle variazioni di velocità sul consumo di carburante e sui tempi del volo, aiutandoli ad arrivare a destinazione in orario mantenendo il miglior rapporto possibile carburante/tempo, indicano scorciatoie basate sui dati storici, suggerendo opzioni per risparmiare carburante e tempi; consigliano ai piloti il miglior livello di volo iniziale e le successive variazioni, tenendo conto di venti di coda e contrari.Per la fase di cabrata, quanto l'aereo sale di quota, il software OptiClimb utilizza modelli di prestazione specifici per la coda dell’aereo, che combinano il machine learning con le previsioni del tempo in 4D per raccomandare a ogni variazione di quota cambi di velocità specifici per le diverse altitudini. Il software prevede il consumo di carburante in decine di migliaia di possibili scenari e prima di ogni volo mostra ai piloti le velocità di salita consigliate.I dati di Safety Line rilevano che è possibile un% per ogni volo, senza compromettere la sicurezza o il comfort dei passeggeri. Questo consentirebbe unadi svariate migliaia di tonnellate su base annua, e unaper diversi milioni di dollari.