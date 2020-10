Anas: traffico rete autostrade in calo a settembre, recuperano mezzi pesanti

(Teleborsa) -, mentresulla rete stradale ed autostradale italiana, che sconta la consueta riduzione della mobilità dopo l'estate e gli effetti dell'emergenza sanitaria.Secondo il consueto(Gruppo FS Italiane), ilrisultaa livello nazionale. In particolare, la mobilità commerciale è in crescita al(+7%) e al(+3%) e stabile alGrazie alla ripresa delle attività produttive, il mese di settembre evidenzia, sempre per i mezzi pesanti, undopo il fisiologico -20% di agosto, dovuto al blocco del traffico nei weekend dell'esodo estivo. Nelle macro-aree invece si registra un +25% al, +24% ale al, +17% in, +14% inSull’intero territorio nazionale, il. Su mese, le più ampie flessioni sono al Sud (-26% a settembre dopo il +26% di agosto e +23% di luglio). Positivo il Nord con un +6% e la Sardegna con un +5%. Rispetto a settembre 2019 invece si rileva un calo generalizzato con -7% al Nord, -8% al Centro, -3% al Sud.della rete Anas resta sempre il: venerdì 4 settembre è stato rilevato il passaggio di oltre 141mila veicoli.