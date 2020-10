Appuntamenti e scadenze del 14 ottobre 2020

El.En

Pierrel

(Teleborsa) -Meeting annuale IIF 2020 - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance sarà in streaming. Sarà focalizzato sulla finanza sostenibile, la finanza digitale e l'innovazione, le prospettive normative globali e le prospettive economiche nei mercati sviluppati ed emergenti. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziariFondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2020 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings 2020, si svolge in modalità virtuale. Partecipa Christine LagardeUNEP FI 16th Global Roundtable - Speech pre-registrato di Christine Lagarde alla 16th biennial Global Roundtable online, sulla finanza sostenibile, organizzata da United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)Fed - Beige BookIstat - Economia non osservata nei Conti nazionali - Anno 2018UE - Vertice sociale trilaterale - Il vertice sociale trilaterale, in videoconferenza, sarà incentrato principalmente sul tema "Attuare insieme una ripresa economica e sociale inclusiva in Europa"G20 - Arabia Saudita 2020 - 4° Meeting, in modalità virtuale, dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche CentraliBCE - Christine Lagarede partecipa alla Riunione on line dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali del G20, durante il Meeting annuale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale (IMF/World Bank Annual Meetings)34° Forum di Madrid - Il Forum europeo di regolamentazione del gas (Forum di Madrid), riunisce i principali stakeholders del settore europeo del gas per discutere le opportunità e le sfide legate alla creazione di un mercato interno del gas nell'UEIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioANITEC-ASSINFORM - Evento di presentazione del I° rapporto sulla "Ricerca e Innovazione ICT in Itali - Il rapporto offre una panoramica dell'attività di ricerca e Innovazione nel settore dell'ICT realizzata dalle imprese, degli strumenti pubblici messi a disposizione delle imprese, sia nazionali che europei. Interviene il Ministro dell'Università e della RicercaTesoro - Regolamento BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveCassa Nazionale Dottori Commercialisti - Chiusura servizio VCB 2° rata PCM- Variazione Coordinate Bancarie - per coloro che hanno scelto la modalità di pagamento SDD in sede di adesione al servizio PCM.