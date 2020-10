Avio, il volo di Vega VV18 con SSMS è già al completo

Avio

(Teleborsa) - Ad appena un mese dal successo della missione inaugurale Vega VV16 , è già(Small Spacecraft Mission Service) di, che volerà, dopo la missione Vega VV17 di novembre.Il volo Vega VV18 sarà una, con la configurazione dell’adattatore basata su unnella parte inferiore all’interfaccia per il carico principale, sfruttando parzialmente la tecnologia SSMS.Il fatto che l'adattatore siaconferma la sua attrattività per utenti e clienti, inclusiattraverso SAB Launch Services,tramite Tyvak e ilcon il suo satellite, tramite SpaceFlight Laboratories.ha anche pubblicato il, su cui l'adattatore offrirà ulteriori capacità e sarà più performante, permettendo di ampliare gamma di soluzioni europee per gli operatori di piccoli satelliti.Ilè confermato per la, mentre il primo volo di un modulo derivato dal SSMS sul Vega C è previsto per l’ultimo trimestre del 2021.