Borse asiatiche chiudono deboli. Tokyo resta al palo

(Teleborsa) -, sulla scia della performance negativa di Wall Street, pder le incertezze relative al vaccino ed al pacchetto di aiuti in USA.Chiusura sulla parità per la Borsa di, con ilche si attesta a 23.626 punti (+0,11%), mentre il Topix ha ceduto lo 0,30%. Debole la piazza di(-0,92%).Giornata negativa per le borse cinesi, conche cede lo 0,54% e, che archivia la seduta in calo dello 0,67%. In rosso anche(-0,21%).Fra le altre borse asiatiche che chiuderanno più tardi la seduta, in frazionale calo(-0,10%); con analoga direzione si muovono(-0,65%),(-0,0,32%),(-1,23%). Tiene(+0,30%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,74%; sulla stessa linea, poco sotto la parità(-0,2%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,05%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,09%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,04%.Il rendimento dell'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento delscambia al 3,20%.