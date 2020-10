Neosperience avvia acquisto azioni proprie

Neosperience

(Teleborsa) -ha comunicato che in data odierna il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Dario Melpignano, in attuazione della delega ricevuta dall‘Assemblea Ordinaria della Società in data 13 luglio 2020, ha conferito a Banca Finnat l’incarico per l’Il piano di acquisto di azioni proprie avrà le seguenti caratteristiche:- gli acquisti avranno ad oggetto massimo 30.000 azioni ordinarie Neosperience, pari allo 0,4% del capitale sociale, per un ammontare massimo corrispondente a 240.000 euro;- il piano di acquisto deliberato risponde prevalentemente all’esigenza di consentire l’implementazione di piani di incentivazione azionaria, nonché di procedere eventualmente a scambi azionari nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire;- il programma di acquisto avrà inizio il 14 ottobre 2020 e terminerà entro il 14 gennaio 2021 e potrà essere eseguito anche solo parzialmente. La sua esecuzione potrà essere modificata o revocata in qualunque momento.Infine, Neosperience comunica che con riferimento alle azioni proprie che verranno acquistate dalla Società per effetto dell’esecuzione del piano di buyback, l’Assemblea degli Azionisti del 13 luglio 2020 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di effettuare tutte le più opportune successive operazioni di disposizione, senza limiti di tempo e secondo le modalità di volta in volta individuate.A Milano, oggi, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,74% sui valori precedenti.