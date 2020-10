Piazza Affari maglia rosa in Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, colpiti oggi da vendite diffuse, mentre, complice il buon andamento di alcune Blue Chips.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,174. Avanza di poco lo, che si porta a +123 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,64%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, pensosa, con un calo frazionale dello 0,21%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,22%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,22%.Tra idi Milano, in evidenza(+7,46%), dopo l'annuncio dell'esclusiva concessa a CDP.In denaro(+2,56%),(+2,06%) e(+1,36%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -1,61%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,44%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,91%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,75%.del FTSE MidCap,(+5,38%),(+3,95%),(+2,30%) e(+2,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,77%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,06%.In caduta libera, che affonda del 2,76%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,57 punti percentuali.