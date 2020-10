Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, come peraltro attesa, anticipata dall'andamento tonico dei future sugli indici statunitensi. Prima dell'avvio del mercato, è stato diffuso il dato sui prezzi alla produzione che ha evidenziato una crescita a settembre oltre le stime degli analisti.Nel frattempo ha preso il via la earning season che vede protagonisti oggi i risultati trimestrali di altre big societarie.Sulle prime rilevazioni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 28.710 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.520 punti. Poco sopra la parità il(+0,5%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,22%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,01%),(+0,52%) e(+0,51%).Al top tra i(+1,04%),(+0,89%),(+0,88%) e(+0,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,51%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,64%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,53%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,71%),(+3,00%),(+2,69%) e(+2,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,98%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,91%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,47%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,37%.