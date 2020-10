Thales Alenia Space, a Torino la regia di Mars Sample Return

Airbus

(Teleborsa) -ha firmato con, prime contractor del programma,(ATP) per contribuire allo sviluppo dell', elemento chiave della missione(MSR), che verrà realizzata attraverso una cooperazione internazionale guidata dalla NASA e,, permetterà di raccogliere campioni della superficie di Marte e riportarli ai fini di studio nei laboratori terrestri. Ladi euro coprirà le prime attività di sviluppo e progettazione, mentre il valore contrattuale globale è di circa 130 milioni di euro.Thales Alenia Space sarà responsabile per la, costituito dagli elementi che consentiranno la trasmissione dei dati tra la Terra, la sonda ERO e Marte; la progettazione del fondamentale(OIM) e la relativa architettura termo-meccanica, di propulsione ed elettrica; l’assemblaggio, integrazione e test (Assembly Integration and Testing - AIT) dele degli elementi che lo compongo, nelle sue camere pulite diLaè composta dal– Return Module (RM) e dain orbita marziana – Orbit Insertion Module (OIM). Il Return Module contiene il payload della NASA dedicato alla cattura dei campioni marziani una volta in orbita attorno a Marte, al successivo isolamento e consegna a Terra. L'Orbit Insertion Module è un elemento aggiuntivo del satellite che abilita la propulsione chimica per l’inserimento del veicolo spaziale nell'orbita di Marte. Questo modulo è di fondamentale importanza in quanto consentirà la riduzione della velocità del veicolo spaziale, permettendo alla gravità marziana di catturare l'ERO, inserendolo in un'orbita stabile. Quando la manovra sarà completata con successo, l'OIM verrà rilasciato dal RM consentendogli di risparmiare massa in vista del ritorno sulla Terra.é ampiamentedi esplorazione di Marte, dalle missioni ExoMars 2016 e 2022 fino al programma Mars Sample Return. In quest'ultimo, Leonardoche raccoglieranno e trasferiranno i campioni marziani sul Veicolo di Ascesa - Mars Ascent Vehicle (MAV).