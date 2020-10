Banca Generali, deliberazioni CdA su prima tranche dividendo 2019

Banca Generali

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato dipari a 1,55 euro, in linea con le raccomandazioni della Banca Centrale Europea e della Banca d’Italia emanate, rispettivamente, il 27 e il 28 luglio, che prevedono la richiesta al sistema bancario di astenersi dal pagare dividendi fino al 1° gennaio 2021.L’importo del dividendo della prima tranche non corrisposto edverrà pertanto attribuito a riserva di patrimonio pienamente disponibile.La decisione - spiega l'istituto in una nota - fache aveva stabilito di differire la distribuzione del dividendo 2019 in due tranche, la prima per 1,55 euro ad azione nella finestra tra il 15 ottobre ed il 31 dicembre 2020 e la seconda per 0,30 euro ad azione nella finestra tra il 15 gennaio ed il 31 marzo 2021, a condizione, tra l’altro, che il pagamento fosse conforme alle disposizioni e agli orientamenti delle Autorità di vigilanza per tempo vigenti.La distribuzione della seconda tranche del dividendo 2019 già approvata dall’Assemblea dei soci di cui sopra resta ad oggi confermata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla stessa delibera assembleare.