Borse giù con nuovo round lockdown in Europa

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che chiudono in rosso sulla scia della nuova impennata di contagi che ha fatto scattare altri lockdown. Sul mercato USA, prevalgono le vendite per l'Lieve calo dell', che scende a quota 1,17. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.905,1 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 40,28 dollari per barile, con un ribasso dell'1,85%.Torna a galoppare lo, che si posiziona a +136 punti base, con un forte incremento di 13 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,74%.sensibili perdite per, in calo del 2,49%, in apnea, che arretra dell'1,73%, e tonfo di, che mostra una caduta del 2,11%.A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso del 2,77%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 20.867 punti, ritracciando del 2,75%.In netto peggioramento il(-2,38%); con analoga direzione, pessimo il(-1,73%).Risultato negativo a Milano per tutti i settori.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-4,95%),(-3,76%) e(-3,72%).tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dello 0,54%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,00%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,99%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 4,93%.Affonda, con un ribasso del 4,32%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,37%),(+1,70%),(+1,43%) e(+0,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,60%.Crolla, con una flessione del 5,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,37%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,04%.Tra i dati03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 2,4%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,8%; preced. -2%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,5%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,1%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,1%; preced. 0,2%).