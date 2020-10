Giudice sportivo, Juventus-Napoli 3-0 a tavolino: -1 ai partenopei che annunciano ricorso

(Teleborsa) - Il Giudice Sportivo della Serie A,, ha inflitto al Napoli la sconfitta per 3-0 a tavolino per non essersi presentato per la partita contro la Juventus, in programma lo scorso 4 ottobre, perchéa seguito delladopo quella accertata di Zielinski. Non è stata rilevata la "causa di forza maggiore" per giustificare la mancata presenza in campo, sostiene Mastrandrea.La squadra di De Laurentiis che incassa anche un punto di penalizzazione annuncia che